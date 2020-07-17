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Чоловік, який незаконно одержав земельну ділянку вартістю понад 500 тис. грн, відповідатиме перед законом

Чоловік, який незаконно одержав земельну ділянку вартістю понад 500 тис. грн, відповідатиме перед законом

За погодженням з Ізюмською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом шахрайства, що завдало значної шкоди інтересам територіальної громади (ч. 2 ст. 190 КК України).

За інформацією в. о. заступника керівника Ізюмської місцевої прокуратури Дениса Коновалюка, встановлено, що чоловік повторно одержав земельну ділянку на підставі одного сертифікату на земельну частку (пай), що суперечить нормам чинного законодавства. Вартість ділянки площею понад 8 га, розташованої в Шевченківському районі Харківської області, складає понад 500 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Крім того, з метою стягнення збитків, заподіяних державі, місцевою прокуратурою до суду подано позовну заяву про визнання незаконним та скасування рішення про затвердження документації із землеустрою, скасування державної реєстрації права власності та повернення земельної ділянки у власність територіальної громади однієї із сільських рад Шевченківського району Харківської області.

Наразі позов перебуває на розгляді.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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