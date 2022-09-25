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Чоловік отримав 5 років тюрми за заклики приєднати Харків до Росії

Чоловік отримав 5 років тюрми за заклики приєднати Харків до Росії

У Харкові засудили чоловіка, який протягом року закликав приєднати місто до Росії. Наступні 5 років він проведе у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, чоловік ще з березня минулого року регулярно публікував дописи в соціальній мережі "Одноклассники", в яких містились заклики змінювати кордони України.

Правоохоронці звернули увагу на чоловіка тільки після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Один зі свідків запевнив, що обвинувачений мав антидержавні погляди і після початку російського вторгнення не змінив їх.

Сам обвинувачений наполягав, що його підставили слідчі СБУ, бо самі забрали його комп'ютер і публікували злочинні дописи. Проте суд дослідив висновки експертизи, які підтверджують заклики до розділення території України шляхом приєднання Харкова до Росії та від’єднання західних областей.

"Це формує в аудиторії вороже ставлення до українських військових та громадян України, до України як держави та її територіальної цілісності", - йдеться у тексті.

Чоловіка визнали винним у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та засудили до 5 років позбавлення волі.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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