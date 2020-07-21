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Чоловікам, які вирубали ліс на майже 1,5 млн грн, повідомлено про підозру (ФОТО)

Чоловікам, які вирубали ліс на майже 1,5 млн грн, повідомлено про підозру (ФОТО)

За процесуального керівництва Дергачівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Краснокутського району за фактом незаконної порубки лісу на території ДП «Гутянське лісове господарство» (ч. 4 ст. 246 КК України).

Як повідомив заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури Олексій Кушнаренко, у ході досудового розслідування встановлено, що двоє мешканців Краснокутського району за попередньою змовою незаконно вирубали майже 100 дерев, серед яких дуби і клени, у лісозмузі, розташованій у Богодухівському районі Харківської області.

Загальна сума збитків, завданих державі, складає понад 1,5 млн грн.

Чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Чоловікам, які вирубали ліс на майже 1,5 млн грн, повідомлено про підозру (ФОТО)

Чоловікам, які вирубали ліс на майже 1,5 млн грн, повідомлено про підозру (ФОТО)

Чоловікам, які вирубали ліс на майже 1,5 млн грн, повідомлено про підозру (ФОТО)

Чоловікам, які вирубали ліс на майже 1,5 млн грн, повідомлено про підозру (ФОТО)

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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