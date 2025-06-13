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Чоловіку, який підпалив приміщення районного ТЦК та СП, повідомили про підозру

Чоловіку, який підпалив приміщення районного ТЦК та СП, повідомили про підозру

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку, який підпалив приміщення районного ТЦК та СП.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У ході проведення першочергових розшукових заходів за участі оперативників карного розшуку поліцейські встановили особу зловмисника.

Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини. Як з’ясувалося, того дня чоловіка було запрошено до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів.

Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину. Після скоєного зловмисник скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.

Нагадаємо, 11 червня близько 19:20 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові. На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3, а також рятувальники ДСНС.

Наразі палію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Агентство Телевидения Новости

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