Чоловіку, який підпалив приміщення районного ТЦК та СП, повідомили про підозру

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку, який підпалив приміщення районного ТЦК та СП.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У ході проведення першочергових розшукових заходів за участі оперативників карного розшуку поліцейські встановили особу зловмисника.

Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини. Як з’ясувалося, того дня чоловіка було запрошено до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів.

Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину. Після скоєного зловмисник скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.

Нагадаємо, 11 червня близько 19:20 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові. На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3, а також рятувальники ДСНС.

Наразі палію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Агентство Телевидения Новости