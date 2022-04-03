Чому окупанти знищили Агромол?

Бо ферма рятувала харківських дітей.

Марина Данилюк Єрмолаєва з Харкова:

Був розкішний бізнес на Харківщині.

Страшно писати «був».

Фірма «Агромол фест» на Харківщині - круте молочне виробництво. Прекрасна команда фахівців, красуні-корівки.

SMM взагалі пісня — їхні сторінки в інстаграм і ютуб давно були в мене в закладках. Як класний кейс, як треба просувати продукцію.

Команда зняла шикарні вірусні ролики на свою версію Go_A Шум та оригінально підтримала нашу збірну на чемпіонаті світу із футболу.

Розкішний бородань в тату на ютубі регулярно давав новий рецепт на основі продукції бренду…

Більше того — підприємство стало туристичним магнітом, запис на нього був постійно. Онлайн-доставка збільшилась у 8 разів… Але…

Що зробили орки?

Розбили ферму. Знищили корів. Поодинокі вцілілі блукають між вирвами. Десятки лежать у корівнику мертві з телятками. Їх спеціально розстріляли. Воюють не просто з харків’янами. Воюють із тими, хто давав молоко, сметану, йогурти.

Не можу дати всі фото, можете пошукати. Але у мене на мить зупинилось серце від цього звірства.

Чому знищили? Бо ферма рятувала харківських дітей. Коментар Анни із Харкова:

«В первые дни войны в Харькове Агромол был единственным местом, где можно было купить молочку. Мы покупали всё, что было, пока не закончился срок годности. Они помогли нашим детям пережить эти первые дни!»

Источник: facebook.com

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