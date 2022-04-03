Чому окупанти знищили Агромол?
Бо ферма рятувала харківських дітей.
Марина Данилюк Єрмолаєва з Харкова:
Був розкішний бізнес на Харківщині.
Страшно писати «був».
Фірма «Агромол фест» на Харківщині - круте молочне виробництво. Прекрасна команда фахівців, красуні-корівки.
SMM взагалі пісня — їхні сторінки в інстаграм і ютуб давно були в мене в закладках. Як класний кейс, як треба просувати продукцію.
Команда зняла шикарні вірусні ролики на свою версію Go_A Шум та оригінально підтримала нашу збірну на чемпіонаті світу із футболу.
Розкішний бородань в тату на ютубі регулярно давав новий рецепт на основі продукції бренду…
Більше того — підприємство стало туристичним магнітом, запис на нього був постійно. Онлайн-доставка збільшилась у 8 разів… Але…
Що зробили орки?
Розбили ферму. Знищили корів. Поодинокі вцілілі блукають між вирвами. Десятки лежать у корівнику мертві з телятками. Їх спеціально розстріляли. Воюють не просто з харків’янами. Воюють із тими, хто давав молоко, сметану, йогурти.
Не можу дати всі фото, можете пошукати. Але у мене на мить зупинилось серце від цього звірства.
Чому знищили? Бо ферма рятувала харківських дітей. Коментар Анни із Харкова:
«В первые дни войны в Харькове Агромол был единственным местом, где можно было купить молочку. Мы покупали всё, что было, пока не закончился срок годности. Они помогли нашим детям пережить эти первые дни!»
Источник: facebook.com