Криминал
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Сегодня 18:20
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Чому окупанти знищили Агромол?

 

Бо ферма рятувала харківських дітей.

Марина Данилюк Єрмолаєва з Харкова:

Був розкішний бізнес на Харківщині.

Страшно писати «був».

Фірма «Агромол фест» на Харківщині - круте молочне виробництво. Прекрасна команда фахівців, красуні-корівки.

SMM взагалі пісня — їхні сторінки в інстаграм і ютуб давно були в мене в закладках. Як класний кейс, як треба просувати продукцію.

Команда зняла шикарні вірусні ролики на свою версію Go_A Шум та оригінально підтримала нашу збірну на чемпіонаті світу із футболу.

Розкішний бородань в тату на ютубі регулярно давав новий рецепт на основі продукції бренду…

Більше того — підприємство стало туристичним магнітом, запис на нього був постійно. Онлайн-доставка збільшилась у 8 разів… Але…

Що зробили орки?

Розбили ферму. Знищили корів. Поодинокі вцілілі блукають між вирвами. Десятки лежать у корівнику мертві з телятками. Їх спеціально розстріляли. Воюють не просто з харків’янами. Воюють із тими, хто давав молоко, сметану, йогурти.

Не можу дати всі фото, можете пошукати. Але у мене на мить зупинилось серце від цього звірства.

Чому знищили? Бо ферма рятувала харківських дітей. Коментар Анни із Харкова:

«В первые дни войны в Харькове Агромол был единственным местом, где можно было купить молочку. Мы покупали всё, что было, пока не закончился срок годности. Они помогли нашим детям пережить эти первые дни!»

Чому окупанти знищили Агромол?

Источник: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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