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Чому пропагандисти рф повинні опинитися на лаві підсудних разом із бойовиками та терористами

Чому пропагандисти рф повинні опинитися на лаві підсудних разом із бойовиками та терористами

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Телеведучі, «воєнкори», публіцисти та інші учасники російського пропагандистського руху – невід‘ємна частина державної машини рф, яка воює проти України. Вони бояться, що доведеться відповідати за свої злочини у Гаазі, і цьому є низка підстав.

● путінська пропаганда пов’язана зі злочинами російських формувань в Україні так само, як пропаганда класової ворожнечі в срср була пов’язана з Голодомором, а німецька пропаганда антисемітизму – з Голокостом.

● Пропагандисти підбурюють росіян до вбивств українців, тож поділяють моральну та кримінальну відповідальність за злочини з їх безпосередніми виконавцями.

● Документування російської пропаганди ненависті допоможе довести умисність геноциду, який вчиняє рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/21797

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