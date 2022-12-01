Чому пропагандисти рф повинні опинитися на лаві підсудних разом із бойовиками та терористами

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Телеведучі, «воєнкори», публіцисти та інші учасники російського пропагандистського руху – невід‘ємна частина державної машини рф, яка воює проти України. Вони бояться, що доведеться відповідати за свої злочини у Гаазі, і цьому є низка підстав.

● путінська пропаганда пов’язана зі злочинами російських формувань в Україні так само, як пропаганда класової ворожнечі в срср була пов’язана з Голодомором, а німецька пропаганда антисемітизму – з Голокостом.

● Пропагандисти підбурюють росіян до вбивств українців, тож поділяють моральну та кримінальну відповідальність за злочини з їх безпосередніми виконавцями.

● Документування російської пропаганди ненависті допоможе довести умисність геноциду, який вчиняє рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/21797

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