Что скрывается за слухами о возможной замене главаря «ДНР» Пушилина

В «ДНР» продолжается пиар-кампания по раскручиванию Евгения Юрченко, нового инвестора, создавшего на базе 7 предприятий «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) вместо проворовавшегося «Внешторгсервиса».

При этом, его представляют не только, как успешного бизнесмена с большими возможностями и амбициями, но и как человека, способного заменить нынешнюю коррумпированную и дискредитировавшую себя пушилинскую команду. Об этом пишет автор Telegram-канала «Вольнодумец».

Первоначально положительные пиар-отклики о Е.Юрченко пошли из среды металлургов. На предприятиях, которые он взял в управление, сразу же начал погашать задолженности по зарплате и были запущены в работу несколько предприятий.

С появлением регулярных выплат зарплат и на фоне обещаний поднять до конца года зарплату рабочим еще на 25%, металлурги приободрились. А поскольку Юрченко пообещал сделать в будущем году в «ДНР» свой банк, многие начали фантазировать, что «это настоящий хозяйственник и пришел надолго».

Тут же стали называть его «спасителем». Ну а затем появились не только слухи, но и публикации, что это не иначе, как само «провидение» , т.е. Путин прислал в ДНР» спасителя, который и заменит.

Пишут следующее. «Скорее всего, Е.Юрченко не олигарх. Ну не может олигарх погашать долги, сделанные его предшественником? Олигархи себе в убыток не работпют. Просто Россия выделила деньги и прислала сюда антикризисного менеджера, чтобы снизить здесь напряжённость. Люди же были доведены до крайности!» (Алчевский МК).

«Юрченко пришёл на пепелище. И не побоялся. Я думаю, что это Путин его прислал, помог нам, как в 2014 году. Такие люди должны руководить республикой».(Макеевский КХЗ).

«Новый инвестор производит впечатление очень грамотного человека. Он специалист своего дела, другого Путин бы не прислал. Этот ВТС довёл людей до ручки, а наши тихие забастовки переросли бы в бунты. Вот и прислали Юрченко. А … деньги нам даёт именно Путин…» (Енакиевский МК)

Ну а дальше целый набор высказываний о хорошем хозяйственнике Юрченко, в котором дончане видят будущего главу «ДНР».

Реально ли это? Скорее нет, чем да! Люди, хорошо знающие закулисную кухню «ДНР» рассказывают, что банк Юрченко собирается делать для того, чтобы аккомулировать все средства у себя. Деньги на «ЮГМК» ему дает правительство РФ, но идут они через «Первый республиканский банк ДНР», где частично «теряются». А Юрченко это не нравится. Поэтому он хочет больше самостоятельности и меньше зависимости от проворовавшихся так называемых властей «ДНР».

Слухи о том, что россияне хотят сменить Пушилина курсируют в «ДНР» давно. Основной мотив: не профессионал, не авторитетный в «республике», собравший вокруг себя воровскую команду. Не исключено, что эти слухи распространяют сами российские кураторы, чтобы на фоне противостояния с Юрченко было легче сменить Пушилина.

По словам «донецких», новым главой однозначно будет человек из местных. На примете у россиян якобы есть два кандидата из числа опытных местных политиков, активно поддерживавших создание «Новороссии», частично финансировавших НВФ «ДНР» и не находящихся в настоящее время в руководящих структурах «ДНР». Но все это будет несколько позже да и то не факт. Нужно помнить о приверженности Путина к неожиданным и не прогнозируемым рокировочкам.

Источник: sprotyv.info

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