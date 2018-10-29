Что такое не везет? В Любитине засняли горе-вора (видео)

В Люботине Харьковской области камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный ночью пытался проникнуть в местный магазин.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По словам людей, инцидент произошел на улице Свято-Николаевской, 2а / 1.

На видео парень в кофте с капюшоном подходит к двери магазина и пытается их открыть, но у него ничего не получается. Однако замок не поддается. После этого злоумышленник, оступается, падает и спиной сильно приземляется на бетонную плиту. Поднявшись, несостоявшийся преступник просто решает уйти.





Агентство Телевидения Новости