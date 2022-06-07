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Чтобы перекрыть поставки оружия Украине, рф может устроить теракт в Европе

Чтобы перекрыть поставки оружия Украине, рф может устроить теракт в Европе

Обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают нужного результата россии и не приводят к остановке транспортировки оружия с Запада. Поэтому россия может устроить теракт в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Так, аналитики ЦПД также считают, что возможна провокация на территории Европы с использованием аналогичного оружия, передаваемого Украине.

«Устроенный россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и «козырем» ручной пропаганды Кремля», — говорят в ЦПИ.

Таким образом, роспропаганда пытается дискредитировать руководство Украины, распространяя фейки о сбыте западного оружия с Украины.

Источник: sprotyv.info

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