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ЧВК «Вагнер» содержалась за счет государства. За год Россия потратила на него 86 млрд рублей, - Путин
Также на «Вагнер» потратили 110 млрд рублей дополнительно на страховые выплаты – погибшим и раненым (сейчас в РФ выплачивается 5 млн рублей семьям погибших и по 3 млн рублей компенсации раненым).
Отметим, что в 2019 году Путин лично заявлял, что «Вагнер» – это частная охранная компания, которая не может финансироваться российским правительством. Также журналисты не понимают, как технически власти финансировали ЧВК, у которого даже нет юридического лица.
▶ ️Россия: Нам по**й.
Джерело: https://t.me/u_now/102912