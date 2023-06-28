ЧВК «Вагнер» содержалась за счет государства. За год Россия потратила на него 86 млрд рублей, - Путин

Также на «Вагнер» потратили 110 млрд рублей дополнительно на страховые выплаты – погибшим и раненым (сейчас в РФ выплачивается 5 млн рублей семьям погибших и по 3 млн рублей компенсации раненым).

Отметим, что в 2019 году Путин лично заявлял, что «Вагнер» – это частная охранная компания, которая не может финансироваться российским правительством. Также журналисты не понимают, как технически власти финансировали ЧВК, у которого даже нет юридического лица.

▶ ️Россия: Нам по**й.

Джерело: https://t.me/u_now/102912

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