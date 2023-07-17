«Чув голос, який наказав вбити родину»: з’явився фрагмент допиту підозрюваного у потрійному вбивстві у Харкові

«Я пішов на кухню, схопив ножа, зайшов до спальні, зарізав свою молодшу сестру, вона пручалася. Я пішов в кімнату до дідуся, він лежачий, повний інвалід, я зарізав його. Вибігла мати, вони сильніше за всіх пручалася».

Фрагмент допиту підозрюваного у потрійному вбивстві, якого затримали у Харкові 16 липня, опублікував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Затриманий за потрійне вбивство чоловік, який потім ще й збив на смерть пішохода, заявляє, що ним керували «голоси». Про все, що зробив, він розповідає докладно та послідовно, з усіма дрібницями. Каже, прокинувся зранку та почав виконувати вказівки, що лунали в його голові.

Всю свою родину – 49-річну матір, 11-річну сестру та 71-річного діда – він вбив у квартирі та кинувся тікати. Під під’їздом чекало таксі – його ще до нападу викликала матір. Водієві хлопець також почав погрожувати ножем, і той встиг вистрибнути з салону. Тоді нападник поїхав сам. З вулиці Метробудівників встиг доїхати до Гвардійців Широнинців і там на смерть збив пішохода. Каже, бачив людину, але аварія все одно сталася.

«Я намагався ухилитися, але у мене не вийшло. Я збив людину і продовжив рух. Далі врізався в Ланос в ліву частину, кинув машину і побіг в бік метро Студентська. Поки я біг, голоси почали зникати і я почав усвідомлювати суть того, що відбувається, почав трошки приходити до тями».

У друге ДТП потрапив на наступному ж перехресті. Після затримання з’ясувалося, що 20-річний чоловік вже має три судимості за грабежі. А два роки тому вже мав штраф за побиття матері.

Своєї провини у потрійному вбивстві, загибелі людини під колесами та заволодінні машиною таксі він не заперечує. Зізнається в усьому, обіцяє співпрацювати зі слідством.

Зловмиснику повідомили про підозру за трьома статтями – п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

До суду направлено клопотання про тримання під вартою. Кримінальним кодексом передбачено покарання за вчинення цих злочинів до довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости