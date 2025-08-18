Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:24
Просмотров: 43

"Цинічні й неприйнятні": омбудсменка відреагувала на вимоги путіна щодо статусу російської мови і церкви

Цинічні й неприйнятні: омбудсменка відреагувала на вимоги путіна щодо статусу російської мови і церкви

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська назвала "цинічною та неприйнятною" вимогу кремлівського диктатора Володимира путіна надати російській мові статус офіційної в Україні.

Також Івановська розкритикувала його бажання отримати гарантії безпеки російських православних церков.

"Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це – зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус", – вважає мовна омбудсменка.

Олена Івановська наголосила, що російська в Україні – "інструмент імперської політики", а не "мова спілкування". А московську патріархію вона назвала "частиною того ж механізму підкорення".

"Тисячі життів віддані на фронті, в наших мирних містах та селах – й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний "мир".

Ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні – це поступки у питанні свободи. Крок назад у мові – це крок до втрати держави. Українська була, є і буде єдиною державною мовою", – додала Уповноважена.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня на Алясці відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та очільником кремля Володимиром путіним. Сторони не досягли офіційних угод чи оголошення припинення вогню в України.

ЗМІ повідомляли, що під час розмови з Трампом путін наполягав на гарантіях надання російській статусу офіційної в України та "безпеки для російських православних церков".

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вночі Трамп доєднався до частини путінських вимог - Зеленський в Білому домі сьогодні зустрінеться з Трампом
Сегодня 07:47    1
Свириденко представить План дій уряду 18 серпня: які пріоритети
Сегодня 07:44    6
Ампутація руки та ноги: важкі поранення отримав генерал окупаційних військ абачев
Сегодня 07:36    41
Топ-5 фейків минулого тижня
Сегодня 07:30    40
Почему требование Путина передать ему всю Донецкую область никогда не будет выполнено
Сегодня 07:19    47
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:15    51
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:11    45
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно
Сегодня 07:05    55
Британська розвідка прогнозує, що для захоплення всієї території чотирьох областей України військам путіна знадобиться 4,4 роки і ще майже 2 мільйони втрат живої сили
Сегодня 07:00    46
Гуркіт у Мелітополі ― знищено склад БК та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок
Сегодня 06:51    61
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 