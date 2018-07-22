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«Цирковая республика»: «полиция днр» наехала на сеть ломбардов – клиенты мысленно прощаются с залоговыми ценностями

«Цирковая республика»: «полиция днр» наехала на сеть ломбардов – клиенты мысленно прощаются с залоговыми ценностями

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области «полиция днр» изъяла из ломбардов сети «Стандарт» все залоговое имущество. Золотые изделия конфисковали 23 июня, сообщают «Донецкие новости».

На попытки выяснить, где находится залоговое имущество и когда будет возвращено владельцам, в «полиции днр» говорят о возбужденном уголовном деле и обещают вернуть золотые изделия после завершения расследования. При этом отмечают, что при утере договора с ломбардом, «заявление без его копии могут не принять, так как у МВД нет базы ломбарда».

В ответ на запрос клиента «мвд днр» дало ответ, который опубликован в социальных сетях.

«Цирковая республика»: «полиция днр» наехала на сеть ломбардов – клиенты мысленно прощаются с залоговыми ценностями

Пользователей возмущают такие действия:

Антон: «"Феникс" напродавали, можно и золото поотбирать»;

Анюточка: «Очень жаль имущество людей»;

Андрюха: «Ну вот, началось массовое мошенничество, со стороны властей»;

Кот: «Сколько работал ломбард и только теперь решили проверить законность деятельности ломбарда. Это ДЦР, детка, – Донецкая Цирковая Республика»;

Анюточка: «Это был самый популярный ломбард, который работал на выгодных условиях для клиентов еще до днр. Представьте, сколько людей осталось БЕЗ работы и БЕЗ золота, которое скорей всего уже не отдадут»;

Денис: «Плакало Ваше золото, это же ДЦР»;

Нochudomoy: «Опа! Теперь ВСЕ ломбарды "проверят" – отожмут золото и все залоговое имущество?»;

Евгений: «Ха, отдадут когда завершится следствие. А следствие может и 3 года длиться, а может и 10».

Источник: sprotyv.info

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Темы: ордило

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