Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 90

ЦПД фіксує поширення фішингової схеми, спрямованої на викрадення акаунтів користувачів у Telegram

ЦПД фіксує поширення фішингової схеми, спрямованої на викрадення акаунтів користувачів у Telegram

● Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам’яті загиблих захисників України, поширюючи в чатах і приватних повідомленнях пересланий допис із закритого каналу «Електронні петиції» із закликом підписати петицію.

Посилання в повідомленні веде не на офіційну сторінку петицій до Президента України, а на підроблену вебсторінку, що візуально імітує інтерфейс Telegram. Для «підписання петиції» від користувача вимагають пройти авторизацію та ввести свій номер телефону і код підтвердження. Щойно людина виконує ці дії, шахраї матимуть змогу отримати доступ до її акаунта.

✅ Офіційний збір підписів під петиціями до Президента України здійснюється виключно на єдиному верифікованому порталі petition.president.gov.ua. Жодні Telegram-канали чи сторонні сайти не мають стосунку до офіційної платформи петицій і не можуть використовуватися для голосування.

● Якщо ви отримали таке повідомлення від знайомої людини, не переходьте за посиланням, адже, ймовірно, її акаунт уже зламали зловмисники.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18261

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала агента фсб, який коригував обстріли трьох регіонів України
Сегодня 10:46    35
Нейронка проаналізувала становище України у війні рік тому і наразі
Сегодня 10:32    70
російська пропаганда бреше про розселення з аварійного житла на ТОТ
Сегодня 10:20    56
На Житомирщині викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон
Сегодня 10:08    60
Украина применила санкции против российских пропагандистов и судей
Сегодня 09:33    88
Українські спецслужби діляться з європейськими партнерами досвідом протидії вербуванню підлітків російськими спецслужбами
Сегодня 09:12    104
7,7 млн грн за безперешкодне виконання договорів
Сегодня 09:02    87
Мінус танк: пілоти «Апекс» знищили ворожу бронетехніку на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 08:53    91
Збито/подавлено 110 ворожих БПЛА
Сегодня 08:46    99
Русопітеки почали маскувати військову логістику під цивільний транспорт
Сегодня 08:40    104
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 