ЦПД фіксує поширення фішингової схеми, спрямованої на викрадення акаунтів користувачів у Telegram

● Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам’яті загиблих захисників України, поширюючи в чатах і приватних повідомленнях пересланий допис із закритого каналу «Електронні петиції» із закликом підписати петицію.

Посилання в повідомленні веде не на офіційну сторінку петицій до Президента України, а на підроблену вебсторінку, що візуально імітує інтерфейс Telegram. Для «підписання петиції» від користувача вимагають пройти авторизацію та ввести свій номер телефону і код підтвердження. Щойно людина виконує ці дії, шахраї матимуть змогу отримати доступ до її акаунта.

✅ Офіційний збір підписів під петиціями до Президента України здійснюється виключно на єдиному верифікованому порталі petition.president.gov.ua. Жодні Telegram-канали чи сторонні сайти не мають стосунку до офіційної платформи петицій і не можуть використовуватися для голосування.

● Якщо ви отримали таке повідомлення від знайомої людини, не переходьте за посиланням, адже, ймовірно, її акаунт уже зламали зловмисники.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18261

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