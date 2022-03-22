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Дані про ЗСУ окупантам у Харкові передавав адвокат

Дані про ЗСУ окупантам у Харкові передавав адвокат

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури адвокату повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомили в офісі Генпрокурора

За даними слідства, адвокат надавав представникам Російської Федерації відомості про місцезнаходження та кількість військової техніки Збройних Сил України у місті Харків та Харківській області. Інформацію підозрюваний повідомляв окупантам через один з месенджерів. 

Наразі вирішується питання щодо обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку ст. 615 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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