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ДБР повідомило про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату

ДБР повідомило про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату

● Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовцю-водію цього відділу.

● Як оперативно встановило слідство, вони незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків.

● Мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

● У військкоматі обох чоловіків намагались примусити «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.

▶ ️19 вересня 2023 року під «наглядом» керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же ж день. Інший чоловік отримав удар у голову.

● ДБР негайно розпочало розслідування цього інциденту у межах розпочатого кримінального провадження.

▶ ️20 вересня працівники ДБР повідомили про підозру обом військовослужбовцям.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3838

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Темы: дбр, україна

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