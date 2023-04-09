ДБР повідомило про підозру зраднику, який утримував в камерах СІЗО викрадених окупантами патріотів

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому кінологу херсонського СІЗО, який утримував в камерах викрадених окупантами патріотів.

Після початку тимчасової окупації Херсонської області та захоплення ДУ «Херсонський слідчий ізолятор», молодший інспектор-кінолог відділу охорони отримав від спецслужб рф пропозицію вступити до лав фейкового правоохоронного органу «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области».

Колишній правоохоронець зрадив присягу та добровільно обійняв посаду молодшого інспектора чергової частини. Він виконував усі вказівки загарбника, всіляко сприяв роботі установи, за що отримував зарплатню у рублях. Активно агітував до співпраці з ворогом: обдзвонював колишніх колег, закликав йти на службу до незаконно створеної установи.

Відомо, що він утримував в ізоляторі херсонців, яких окупанти викрадали та кидав до камер за непокору, здійснював моральний тиск на ув’язнених, погрожував їм.

Після звільнення Херсону фігурант втік разом з військовослужбовцями рф.

За оперативного супроводу внутрішньої безпеки Нацполіції фігуранту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та державній зраді (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Джерело: dbr.gov.ua

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