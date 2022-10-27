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ДБР працює

ДБР працює

В областной прокуратуре сообщили, что главный государственный инспектор Харьковской таможни начал активно сотрудничать с «новой» властью и занял должность «заместителя министра по промышленности» так называемой «военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

В течение всего времени выполнения своих полномочий коллаборант модерировал процесс формирования новой таможни на оккупированной территории. Он подбирал кадры для новой таможни, которая должна была быть расположена между оккупированной Харьковской областью и так называемыми «ЛНР» и «ДНР».

Кроме того, «должностное лицо» даже организовывало процесс прохождения обучения в Краснодаре для того, чтобы будущие работники основательно разбирались в российском законодательстве.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/26231

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