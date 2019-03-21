ДБР розслідує факт приховування службовими особами поліції нападу на працівників поліції охорони у Кривому Розі

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом приховування тяжкого злочину службовими особами Криворізького відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області (ч.1 ст. 396 Кримінального кодексу України).

Мова йде про можливе приховування факту умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням ними службових обов`язків.

Слідчі ДБР зареєстрували кримінальне провадження за повідомленням у ЗМІ.

Так, ЗМІ поширили інформацію про те, що 16 березня в одному з розважальних закладів Кривого Рогу група осіб здійснила напад на озброєних працівників поліції охорони під час виконання службових обов`язків. Вказані події також зафіксовані на камерах відеоспостереження. У повідомленні йдеться про те, що керівництвом поліції м. Кривого Рогу не було ініційоване розслідування цієї ситуації, а вказані події кваліфікувались як дрібне хуліганство.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань в ході досудового розслідування дадуть оцінку діям керівництва поліції Кривого Рогу.

Источник: dbr.gov.ua

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