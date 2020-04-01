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ДБР розслідує обставини ДТП у якому загинула 19-річна дівчина

ДБР розслідує обставини ДТП у якому загинула 19-річна дівчина

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 31 березня 2020 року у Кіровоградській області (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, 24-річний працівник одного з відділень Долинського відділу поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, перебуваючи за кермом автомобіля «Ford» у стані алкогольного сп’яніння, врізався у дерево. Унаслідок зіткнення 19-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці ДТП, водій доставлений до лікарні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кіровоградської області.

У разі доведення вини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Источник: dbr.gov.ua

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Темы: дбр, дтп

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