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ДБР розслідуює обставини отримання вогнепального поранення 5-річним хлопчиком

ДБР розслідуює обставини отримання вогнепального поранення 5-річним хлопчиком

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-ти річному хлопчику.

За попередньою інформацією, 31 травня до реанімаційного відділення КНП «Переяслав-Хмельницька ЦРЛ» доставлено хлопчика із тілесними ушкодженнями у виді тяжкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки.

Працівники поліції встановили, що 31.05.2019 близько 16 год. четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч місця свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності підслизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.

Згідно проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови. Враховуючи отриману інформацію, поліцейські провели додатковий огляд місця події, в ході якого за 70-150 м. виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчика та банки.

Встановлено, що до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області.

Слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У рамках кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки за місцем проживання поліцейських, в ході яких вилучено патрони та іншу зброю.

Слідчими ДБР готується затримання двох поліцейських в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також повідомлення про підозру у вчинені замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу.

Источник: dbr.gov.ua

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Темы: дбр, киев

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