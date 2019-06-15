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ДБР відкрило кримінальну справу проти ексголови Конституційного суду – подробиці

ДБР відкрило кримінальну справу проти ексголови Конституційного суду – подробиці

Розслідування розпочато за заявою депутата Верховної Ради про можливе незаконне призначення Шевчуком позаштатних радників

За фактом можливих зловживань колишнього голови КСУ Станіслава Шевчука Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження. Про таке повідомили "УН".

Справу порушено за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Розслідування розпочато за заявою депутата Верховної Ради про можливе незаконне призначення Шевчуком позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Нагадуємо, 14 травня голові КСУ висловили недовіру та звільнили з посади через "грубе та системне нехтування своїми обов'язками". Йому закидають і видання незаконних розпоряджень та політизацію діяльності суду.

Однак уже 11 червня окружний адміністративний суд столиці тимчасово зупинив розгляд справи про звільнення Станіслава Шевчука з посади голови Конституційного Суду. Таке рішення ухвалив головуючий суддя Андрій Федорчук на першому підготовчому засіданні.

Источник: 5.ua

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Темы: дбр, суд

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