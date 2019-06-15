Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 41

ДБР викрило посадовців Баранівської міської ради під час отримання 30 000 грн за виділення земельної ділянки

ДБР викрило посадовців Баранівської міської ради під час отримання 30 000 грн за виділення земельної ділянки

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві викрили службових осіб Баранівської міської ради Житомирської області під час отримання 30 000 гривень за виділення землі.

За даними слідства, один із заступників голови Баранівської міської ради та начальник одного з відділів Баранівської міської ради вимагали та отримали 30 000 грн за вирішення земельних питань. Так, за ці кошти службові особи обіцяли надати чоловіку земельну ділянку площею 2 га та передати в оренду земельну ділянку площею 91 кв. м. для розміщення на ній торговельної точки.

Сьогодні, 13 червня, вказані кошти були передані через посередника – також працівника Баранівської міської ради.

На даний час проводяться обшуки у робочих кабінетах Баранівської міської ради та за місцем проживання фігурантів для зібрання доказів їх протиправної діяльності. Грошові кошти, що є неправомірною вигодою, знайдені та вилучені.

Оперативний супровід у даному кримінальному провадженні здійснює Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру.

ДБР викрило посадовців Баранівської міської ради під час отримання 30 000 грн за виділення земельної ділянки

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Затримано інспектора Держагентства рибного господарства в Черкаській області на отриманні неправомірної вигоди в сумі 12000 гривень
14.06.2019 10:45    101
«Скляний» міст у Києві тимчасово закрили – Кличко
14.06.2019 09:26    173
ДБР розслідує випадки тиску запорізьких правоохоронців на місцевих бізнесменів
14.06.2019 07:20    97
На Волині СБУ викрила на хабарах одного з керівників підрозділу Нацполіції
13.06.2019 10:17    117
Голову Любимівської ОТГ затримано під час одержання хабара
13.06.2019 08:12    121
Більше $17 млн в офшорах: СБУ викрила масштабну схему махінацій
13.06.2019 06:22    162
Прокуратурою Київської області повернуто державі землі водного фонду вартістю понад 188 млн грн на території Козинської селищної ради
12.06.2019 09:14    113
Затримано працівниць ДФС у місті Києві під час отримання 1800 доларів США неправомірної вигоди
12.06.2019 08:15    141
Слідчого Печерського управління поліції Києва затримали під час отримання 13 400 грн від фігуранта кримінального провадження
11.06.2019 06:42    166
ДБР викрило міжнародну схему протиправного ввезення автомобілів на територію України
10.06.2019 10:30    205
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 