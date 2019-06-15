ДБР викрило посадовців Баранівської міської ради під час отримання 30 000 грн за виділення земельної ділянки

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві викрили службових осіб Баранівської міської ради Житомирської області під час отримання 30 000 гривень за виділення землі.

За даними слідства, один із заступників голови Баранівської міської ради та начальник одного з відділів Баранівської міської ради вимагали та отримали 30 000 грн за вирішення земельних питань. Так, за ці кошти службові особи обіцяли надати чоловіку земельну ділянку площею 2 га та передати в оренду земельну ділянку площею 91 кв. м. для розміщення на ній торговельної точки.

Сьогодні, 13 червня, вказані кошти були передані через посередника – також працівника Баранівської міської ради.

На даний час проводяться обшуки у робочих кабінетах Баранівської міської ради та за місцем проживання фігурантів для зібрання доказів їх протиправної діяльності. Грошові кошти, що є неправомірною вигодою, знайдені та вилучені.

Оперативний супровід у даному кримінальному провадженні здійснює Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру.

Источник: dbr.gov.ua

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