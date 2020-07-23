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ДБР викрило працівника СБУ який займався сутенерством

ДБР викрило працівника СБУ який займався сутенерством

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України викрило та припинило протиправну діяльність працівника Центрального апарату Служби безпеки України, який займався сутенерством.

За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично вимагав неправомірну вигоду від жінок, які надають інтимні послуги, у якості плати за «кришування» їх діяльності. Крім того, вказаний працівник забезпечував їх рекламою на сайтах знайомств, за що також одержував від них грошову винагороду.

21 липня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника СБУ в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним чергової неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, а саме зловживанні впливом та сутенерстві (ч. 2 ст. 303 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України) та обрання відносно нього запобіжного заходу.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

ДБР викрило працівника СБУ який займався сутенерством

Источник: dbr.gov.ua

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