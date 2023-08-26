ДБР викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу родичів очільників міста та футболістів місцевого професійного клубу

● Працівники ДБР викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста. «Недоторканими» стали навіть футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

● Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили цю протиправну схему.

● «Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу та отримувати від держави грошове та матеріальне забезпечення. Деякі з них спокійно брали участь у матчах в складі футбольного клубу з Прикарпаття.

● Спільно з Нацполіцією ДБР провело близько 30 обшуків у ТЦК та СП Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. Розслідування триває.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3773

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