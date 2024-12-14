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ДБР затримало посадовця Чорноморського заповідника, який співпрацював з окупантами на тимчасово окупованій території Херсонщини

ДБР затримало посадовця Чорноморського заповідника, який співпрацював з окупантами на тимчасово окупованій території Херсонщини

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру посадовцю Чорноморського біосферного заповідника, який співпрацював із російськими військами на тимчасово окупованій території у смт Лазурне Херсонській області.

Навесні 2022 року чоловік допомагав керівництву російської комендатури орієнтуватися на місцевості, використовуючи свої знання та фах, надавав інформацію про стан водойм, глибину прибережної зони та можливі місця спуску суден.

Також він збирав та передавав дані про своїх колег та повідомляв про їх готовність до співпраці з окупаційною владою. За свою діяльність чоловік розраховував отримати посаду в окупантів. Проте коли зрозумів, що його сподівання не справдяться, чоловік виїхав на підконтрольну Україні територію.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4961

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