ДБР завершило розслідування щодо призначеного окупантами «мера» Маріуполя, його справа передана до суду

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього очільника одного з управлінь правоохоронного органу Донецької області, якого загарбники призначили так званим мером тимчасово окупованого Маріуполя.

● Обвинувальний акт направлено до суду.

● Експравоохоронець ще у 2014 році зрадив присягу і перейшов на бік рашистів. Згодом він був засуджений запорізьким судом до 11 років ув'язнення за участь у терористичній організації. Останні вісім років зрадник переховується від правосуддя на окупованих рф територіях Донеччини. Після захоплення окупаційними військами Маріуполя він добровільно обійняв посаду так званого «голови адміністрації міста».

● Наразі він під керівництвом представників країни агресора організовує роботу органів окупаційної влади у Маріуполі.

● Чоловік обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

● Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3785

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