Деградация ЧВК «Вагнер»

В 2021 году ЧВК «Вагнер» элитная контора с самыми строгими требованиями приёма в свои ряды.

Возраст претендентов? Не выше 40 лет.

Опыт профессиональной службы в армии и тем более боевой опыт. Никаких срочников!

И самое главное – никакого, никакого криминального прошлого, отсидок и уголовных дел.

ЧВК «Вагнер» образца 2022 года.

Возраст претендентов? 50+ лет!

Опыт профессионального военного не важен – достаточно срочной службы!

Криминальное прошлое? Та ради бога, прямо в Исправительных колониях вербует Евгений Пригожин потенциальных наёмников. Тот самый Евгений Пригожин, который в своё время был идеологом жёстким требований к претендентам.

За чуть более полгода войны в Украине, деградировали ВДВ, деградировали морпехи, деградировали спецподразделения ГУ ГШ ВС РФ, деградируют «вагнеровцы».

Чудесное зрелище!

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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