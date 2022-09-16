Деградация ЧВК «Вагнер»
В 2021 году ЧВК «Вагнер» элитная контора с самыми строгими требованиями приёма в свои ряды.
Возраст претендентов? Не выше 40 лет.
Опыт профессиональной службы в армии и тем более боевой опыт. Никаких срочников!
И самое главное – никакого, никакого криминального прошлого, отсидок и уголовных дел.
ЧВК «Вагнер» образца 2022 года.
Возраст претендентов? 50+ лет!
Опыт профессионального военного не важен – достаточно срочной службы!
Криминальное прошлое? Та ради бога, прямо в Исправительных колониях вербует Евгений Пригожин потенциальных наёмников. Тот самый Евгений Пригожин, который в своё время был идеологом жёстким требований к претендентам.
За чуть более полгода войны в Украине, деградировали ВДВ, деградировали морпехи, деградировали спецподразделения ГУ ГШ ВС РФ, деградируют «вагнеровцы».
Чудесное зрелище!
Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine