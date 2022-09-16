Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:16
Просмотров: 87

Деградация ЧВК «Вагнер»

Деградация ЧВК «Вагнер»

В 2021 году ЧВК «Вагнер» элитная контора с самыми строгими требованиями приёма в свои ряды.

Возраст претендентов? Не выше 40 лет.

Опыт профессиональной службы в армии и тем более боевой опыт. Никаких срочников!

И самое главное – никакого, никакого криминального прошлого, отсидок и уголовных дел.

ЧВК «Вагнер» образца 2022 года.

Возраст претендентов? 50+ лет!

Опыт профессионального военного не важен – достаточно срочной службы!

Криминальное прошлое? Та ради бога, прямо в Исправительных колониях вербует Евгений Пригожин потенциальных наёмников. Тот самый Евгений Пригожин, который в своё время был идеологом жёстким требований к претендентам.

За чуть более полгода войны в Украине, деградировали ВДВ, деградировали морпехи, деградировали спецподразделения ГУ ГШ ВС РФ, деградируют «вагнеровцы».

Чудесное зрелище!

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Війна. Прямі втрати економіки
Сегодня 07:10    6
Breaking News зі США. Президент Байден затвердив новий пакет військової допомоги Україні на $600 мільйонів
Сегодня 07:05    25
Оперативна інформація станом на 06.00 16.09.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:02    35
По дамбе и Ингульцу…
Сегодня 06:44    71
15 вересня 1941 року до Берлінської тюрми ув'язнено голову ОУН(б) Степана Бандеру
Сегодня 06:35    61
Розгром
Сегодня 06:25    90
Так виглядає "плановий" відхід російських окупантів з Харківщини (ФОТО)
Сегодня 06:08    86
В бюджете россии образовалась дыра на 1,5 трлн рублей
Сегодня 06:00    86
Оперативна інформація станом на 18.00 15.09.2022 щодо російського вторгнення
15.09.2022 18:44    158
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 384 дитини
15.09.2022 09:45    148
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 