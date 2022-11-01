Дело Богуслаева: президент корпорации "Мотор Сич" в начале войны приказал разукомплектовать вертолеты

Президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабной российской агрессии распорядился скрыть документы на вертолеты и приказал снять с них лопасти.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"И торговля такими "двигателями смерти" - это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Сич" в начале полномасштабной войны приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы ВСУ не могли воспользоваться техникой . Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров", - рассказал Костин

Генпрокурор добавил: "Но и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Сичи" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти!".

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5321

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