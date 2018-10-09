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Дело экс-переводчика Гройсмана: стало известно, где спецслужбы РФ завербовали Ежова

Дело экс-переводчика Гройсмана: стало известно, где спецслужбы РФ завербовали Ежова

Новые доказательства госизмене бывшего чиновника привела Генпрокуратура в зале суда

Станислава Ежова завербовали российские спецслужбы в Санкт-Петербурге. В Голосиивсьому суде Киева прокурор предоставил новые доказательства государственной измены бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

Обвинение утверждает, что в течение 2005-2007 годов Ежов находился в длительных командировках в Словении и США. А по возвращении в Украину часто ездил в Россию. Именно тогда его и "привлекли к сотрудничеству".

Напомним, Станислав Ежов был уличен в прошлом году. По данным прокуратуры, на электронную почту в "Яндексе" он посылал аудиозаписи и стенограммы из встреч Гройсмана с спецпредставителем Госдепартамента США в Украине Куртом Волкером, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, экс-комиссаром ЕС Могерини и другими. Этот адрес, по данным следствия, принадлежит российской контрразведке. К слову, Ежов сейчас находится под стражей сроком до 1 ноября.

"Станислав Ежов не имел никаких должностных обязанностей, запрещали бы ему делать то, что ему инкриминируется. Так и не установлено в результате проведения, как негласных розыскных следственных действий, так и следственных мероприятий, кому именно передавалась эта информация", - настаивает адвокат Валентин Рыбин.

"Служба безопасности отметила в своей информации о мерах, которые она проводила, что адрес" Елена Прекрасная ", на которую передавал информацию Ежов, принадлежит Главному управлению контрразведки Российской Федерации", - отметил прокурор ГПУ Игорь Крынин.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: война, суд

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