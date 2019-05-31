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Дело Гандзюк. Мангеру запретили выезд из страны

Дело Гандзюк. Мангеру запретили выезд из страны

Шевченковский районный суд Киева разрешил голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которому инкриминируют заказ нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, передвигаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом. Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, суд принял такое решение 31 мая, продолжив меру пресечения Мангеру до 1 июля.

«Однако ходатайство прокурора было удовлетворено частично, поскольку суд разрешил подозреваемому перемещаться в пределах Херсонской области. При этом Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства - сообщать им об этом», - написал Лысенко в Facebook.

По его словам, Мангера также обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, которые позволяют выезд за границу, и носить электронное средство контроля.

Чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.

Агентство Телевидения Новости

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