Дело Гандзюк: заявление Луценко об отставке и создание следственной комиссии

За то, чтобы вызвать руководителей правоохранительных структур и выслушать их отчёты, сегодня проголосовали 222 народных депутата (нужно было минимум 150), сообщает пресс-служба Верховной Рады. Голосов «против» и воздержавшихся не было. Ещё 136 не голосовали.

Генеральный прокурор Юрий Луценко напомнил, что изначально правоохранители расследовали два дела по нападению на Екатерину Гандзюк. Одно — по исполнителям и организаторам (по этому делу задержали пятерых подозреваемых), второе — по заказчикам.

«После завершения молекулярно-генетической экспертизы относительно частиц кислоты на теле одного из участников, компьютерно-технической — осмотра компьютера и мобильного телефона, которая точно доказывает подготовку к использованию кислоты и именно относительно Гандзюк, и судебно-медицинской, которая была назначена вчера и должна установить для квалификации преступления причину смерти Екатерины Гандзюк, эта часть дела будет передана в суд. Думаю, это произойдёт, в зависимости от завершения экспертизы, не позднее конца этого года. Мы планируем, что это произойдет немного быстрее», — отметил генпрокурор.

Также, по словам Луценко, у правоохранителей есть подозрения относительно 12 человек, которые могли быть заказчиками нападения. Однако, заявил он, 5 ноября часть данных следствия обнародовали в СМИ.

«До вчерашнего дня я был уверен, что в ближайшее время мы сработаем эффективно. Тем не менее, вчера в ходе «пиара на крови», который развернула часть тех, кто хочет всячески поносить власть, а не помогать следствию, одна из версий «утекла» в средства массовой информации. Ещё раз подчёркиваю, 12 человек, которых мы прорабатываем на причастность к заказу, в связи со вчерашним «сливом», конечно, получили необходимую им информацию», — рассказал Луценко.

Он добавил, что лично знал Гандзюк, воспринимает её смерть как «личное горе» и против какого-либо «пиара» вокруг расследования. При этом, отметил генпрокурор, он «не представляет», что может делать временная следственная комиссия, на создании которой настаивает часть народных депутатов, при незаконченном следствии. Информация по делу — тайна следствия, и доступа у членов ВСК к ней не будет, пояснил он.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Всё, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться. Но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже при раскрытых преступлениях, я себе допустить не могу», — заявил он.

Глава Национальной полиции Сергей Князев раскрыл некоторые детали следствия. Он рассказал, что вначале правоохранители задержали мужчину, купившего серную кислоту, которую плеснули в Екатерину Гандзюк. Затем, после его допроса, ещё четырёх человек (по версии следствия, это организатор, двое его пособников и непосредственный исполнитель).

«В результате следователи выяснили, что в июле этого года организатор предложил исполнителю избить советника Херсонского горсовета Гандзюк. За это он пообещал вознаграждение в сумме 5000 долларов США. Однако в дальнейшем планы преступников изменились, поэтому они решили применить серную кислоту относительно Екатерины Гандзюк. Накануне совершённого преступления, 26 июля, организатор, его соучастник и непосредственный исполнитель приобрели кислоту. В дальнейшем организатор распределил роли между соучастниками», — цитирует Князева пресс-служба Нацполиции.

Глава СБУ Василий Грицак напомнил, что ГПУ приняла решение о передаче материалов дела от полиции к СБУ и объединении двух уголовных производств в одно. Как он рассчитывает, Служба безопасности уже в ближайшее время сможет продолжить расследование.

Грицак также предостерёг нардепов от разглашения информации по делу.

«Обнародование данных досудебного расследования не способствует качеству и быстроте внесения полной ясности в это дело… Любая информация, которая предоставляется кем-либо — независимо от того, это участники процесса или нет, может быть использована теми, кто это сделал, для защиты», — подчеркнул глава СБУ.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», комментируя заявление Юрия Луценко об отставке, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сказала, что парламентская коалиция не поддержит этот шаг.

«Мы, провластная коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко… Юрий Витальевич поставил этот вопрос. Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить на голосование, и мы увидим, что коалиция не дает на это голоса», — сказала Геращенко.

В то же время, депутаты поддержали проект постановления №9262 «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов». «За» проголосовали 259 человек, «против» — один, трое воздержались, 94 не голосовали.

#Рада8 прийняла Постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів" https://t.co/jPzjImbx6D pic.twitter.com/799VowyJKv

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 6 ноября 2018 г.

Активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк в июле этого года облили кислотой. Она получила около 40% ожогов тела и с тех пор находилась в реанимации.

В сентябре этого года Гандзюк записала видеообращение, в котором перечислила фамилии активистов, ставших жертвами нападений в Украине. «Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат?» — сказала она в обращении.

4 ноября стало известно о смерти активистки.

Полиция переквалифицировала уголовное производство со статьи «покушение на убийство» в «умышленное убийство из корыстных мотивов, совершённое с особой жестокостью, по заказу, по предварительному сговору группой лиц».

После известия о смерти Екатерины Гандзюк в нескольких городах Украины, в том числе в Харькове, прошли акции с требованием найти и привлечь к ответственности заказчиков нападения.

5 ноября Генпрокуратура приняла решение о передаче дела о нападении на Гандзюк в СБУ.

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