19.10.2019 15:16
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Дело Гладковского: экс-заместителя секретаря СНБО готовы взять на поруки четверо
Бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского готов взять на поруки народный депутат Верховной Рады четвертого созыва Олег Зимин.
Об этом сообщает LB.ua.
Таким образом, Зимин стал четвертым поручителем. Ранее о готовности взять на поруки Гладковского заявили два народных депутата от "ЕС" Максим Саврасов и Ростислав Павленко, а также блогер Андрей Серебрянский.
Отметим, сегодня Высший антикоррупционный суд продолжает рассмотрение дела задержанного Олега Гладковского. Бывшего чиновника задержало НАБУ 17 октября перед вылетом в Брюссель по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением.
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