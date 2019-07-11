Дело MH17: Канада и Украина присоединились к судебному процессу над Россией

Украина и Канада присоединились к судебному процессу родственников людей, погибших в результате катастрофы лайнера малазийских авиалиний рейса MH17, возбужденному против России в Европейском суде по правам человека, сообщил изданию NU.nl Сандер де Ланг, один из адвокатов, представляющих интересы родственников по этому делу.

Родственники подали иск против России в 2016 году, возлагая на страну ответственность за катастрофу самолета Малайзийских авиалиний над восточной Украиной 17 июля 2014 года. 4 апреля Европейский суд по правам человека объявил, что он рассмотрит жалобу.

Голландское правительство уже присоединилось к этому иску в мае. Из погибших 298 человек, 196 были голландцами. Дело может привести к компенсации. Бельгия заявила, что не будет участвовать в этом деле. Великобритания и Германия все еще рассматривают вопрос, согласно данным NU.nl.

Это дело отделено от уголовного производства в отношении четырех человек, подозреваемых в причастности к катастрофе MH17, о котором объявила Объединенная следственная группа в прошлом месяце. Уголовный процесс против трех россиян и одного украинца начнется в Гааге в марте следующего года.

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, 19 июня следственная группа назвала имена четырех причастных к катастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17: россияне Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов ( «Гюрза»), Игорь Гиркин («Стрелков») и украинец Леонид Харченко («Крот»). Судебный процесс по делу может начаться уже весной следующего года.

СБУ объявила о подозрении фигурантам дела в совершении преступления — «террористического акта, приведшая к гибели человека».

Источник: sprotyv.info

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