Дело Мусеева: прокуратура считает, что адвокаты беглого чиновника умышленно затягивают дело

В Харьковском апелляционном суде продолжается рассмотрение жалобы прокуратуры об отмене подозрения экс-главе Холодногорского района Максиму Мусееву. В октябре прошлого года ему инкриминировали подозрение в государственной измене. В СБУ заявили, что Мусеев сотрудничал со спецслужбами РФ. Создавал «фейковые» организации ветеранов АТО, якобы для помощи бойцам, сам же собирал данные об армии, а затем передавал их в Россию.

Один из защитников подозреваемого, Юрий Вишневецкий, перед началом слушания предоставил заявление об отводе коллегии судей по делу, аргументируя это тем, что двое судей ранее участвовали в рассмотрении этой апелляционной жалобы.

Елена Кружилина, судья

Ухвалила: відмовити захиснику підозрюваного Мусєєва Максима Сергійовича, адвокату Вишневецькому у задоволенні заяви про відвід колегії суддів Харківського апеляційного суду

На прошлом заседании судом был объявлен перерыв - для того, чтобы прокурор имел время ознакомиться с материалами судебной компьютерно-технической экспертизы. Сегодня второй защитник Мусеева предоставил ходатайство с таким же требованием.

Андрей Межерицкий, адвокат Максима Мусеева

Я як захисник з матеріалами цієї експертизи не знайомий, мені невідомо, щодо яких обставин вона проведена, які висновки в ній містяться

Кроме этого, по словам адвоката Вишневецкого, данные материалы установили, что оборудование, с которого осуществлялся вход в почтовый ящик, где якобы были размещены материалы со служебной информацией, осуществлялся из Белгорода, а не из Москвы, как указано в сообщении о подозрении.

Юрий Вишневецкий, адвокат Максима Мусеева

Однак відповідно до матеріалів, які будуть, я думаю, в подальшому досліджуватися судом, ми побачимо, що насправді інсталювання цієї програми відбулося в серпні 2018 року, коли Мусєєв вже перебував за межами України, а тому він не мав можливість інсталювати цю програму і здійснювати в подальшому будь-яке спілкування

Однако, по мнению прокурора Вадима Белоусова, в материалах экспертизы опровергаются факты, указанные в подозрении. Они не могут влиять на доказательства, которые есть в уголовном производстве. Кроме этого, по его мнению, благодаря техническому прогрессу «айпи-адрес» может быть "плавающим".

Вадим Белоусов, прокурор

Там вказується тільки те, що програму "Сигнал", яка використовувалась для спілкування, вона тільки може встановлюватися власноруч. Це в нас нічого не спростовує і не доводить ані вину Мусєєва, ані спростовує цю вину. Тому вважаю, що ця експертиза - вона нічого не вирішує

По мнению прокурора Вадима Белоусова, такая позиция защитников свидетельствует о намерениях адвокатов Максима Мусеева затянуть дело.

Вадим Белоусов, прокурор

Я не зрозумів цю позицію, оскільки це - ну, явне затягування. Тому що, ну, вже наша апеляція вже розглядається більше двух місяців з моменту її подачі

Напомним, подозрение в государственной измене Мусееву 21 мая отменил Киевский райсуд города. Следующее слушание относительно правомерности этого постановления назначили на 5 августа.

Пока продолжается апелляционное рассмотрение жалобы, он находится в розыске.





Агентство Телевидения Новости