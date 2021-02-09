Дело Нели Штепы: суд начал рассмотрение по сути, на следующем заседании допросят обвиняемую

После многочисленных перенесенных заседаний еще на подготовительном этапе, дело Нели Штепы, наконец, начали рассматривать по существу в Орджоникидзевском суде. Экс-глава Славянска пришла в суд с тремя адвокатами. Прокурор зачитал обвинительный акт. Штепу обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным следствия, она на посту городского головы Славянска, нарушила присягу, не применила вместе с правоохранителями действий по противодействию боевикам. Кроме того, организовала соцопроса по федерализации и сотрудничала с сепаратистами. Позицию представитель обвинения усиливает цитатами самой Штепы во время ее публичных выступлений, взятыми из материалов дела.

Александр Чекин, прокурор в деле:

"Одна надежда на Путина, может он прекратит эти мифические антитеррористические дерганья. Я благодарна Путину только за то, что он зашел в Крым, и на границе Харкова остановилось месиво, шедшее на нас. Мы уже тут готовились, строили баррикады, но они (имеется ввиду правый сектор и тд), смели бы нас. "

Штепу задержали в июле 2014-го года. Судебная волокита продолжается до сих пор. За это время сменилось несколько судов, судейских коллегий и групп прокуроров. Неля Штепа успела принять участие в последних местных выборах. На суде подтвердила - является депутатом Славянского городского совета. В январе суд избрал для нее меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Свою вину Штепа не признает и говорит - изложенное в обвинительном акте ей непонятно.

Неля Штепа, обвиняемая:

Чи визнаєте ви свою провину? – Ні. – Повністю? – Да.

Що вам незрозуміло? – Ні, мені зрозуміло мовою, я українка, мені – зміст цього обвинувального акту. – Мабуть ви не згодні чи не зрозуміла? – Я не зрозуміла.

Не согласны с выдвинутым обвинением и адвокаты подсудимой.

Александр Тананакин, адвокат Нели Штепы:

Я думаю, що за 8 років можна довести в судах, що особа дійсно винувата. Що є беззаперечні докази, їх надати суду. Моя думка, якщо за 8 років цього не вдається зробити і кажуть, що сторона захисту доказує, ну важко затягувати 8 років. Ну, це ж не треба бути юристом. Коли тобі дві години розказують, що скільки людей загинуло, падали літаки, руйнувалися об'єкти інфраструктури. А питання – є потерпілий? Ні, нема.

Но в прокуратуре отвечают - в собственной позиции уверены.

Во время заседания был утвержден порядок исследования доказательств по делу, допроса обвиняемого и свидетелей, исследования письменных доказательств. Следующее слушание состоится 16 февраля.

Агентство Телевидения Новости