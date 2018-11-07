Криминал
Перейти к списку новостей
07.11.2018 19:51
Просмотров: 82

Дело о ДТП на Сумской: суд продлил обвиняемым меру пресечения

Дело о ДТП на Сумской: суд продлил обвиняемым меру пресеченияКиевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения. Во время выступления обвинители заявили: риски, что обвиняемые попытаются скрыться от следствия либо могут совершить другие преступления, достаточно высоки. 

«На стадии досудебного разбирательства вы помните, как себя вел один из обвиняемых. Мы до сих пор не знаем, где он жил до задержания, поэтому считаем, что риски сохраняются, и в настоящее время единственно возможной и справедливой мерой пресечения может быть для обоих обвиняемых лишь содержания под стражей без возможности внесения залога», — подчеркнула пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик. 

Адвокат Дронова Сергей Перепелица просил изменить своему подзащитному меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а Геннадий Дронов заявил, что готов сдать загранпаспорт и водительские права — как подтверждение того, что не намерен скрываться от суда.

С такой же просьбой обратился и защитник водителя Lexus Алёны Зайцевой Евгений Мельниченко. Он передал суду документы, где, по его словам, говорится, что Зайцевой нужна помощь врачей, которых нет в следственном изоляторе.

Дело по сути сегодня не рассматривалось. В начале заседания адвокат Сергей Перепелица попросил суд дать ему время, чтобы ознакомиться с результатами дополнительной экспертизы. Документы передали в суд 1 ноября.

Следующее заседание по делу о ДТП на Сумской назначали на 13 ноября.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Темы: дтп, зайцева

Читайте ещё:

Дронов и Зайцева остаются в СИЗО до 5 января. Подробности из зала суда
07.11.2018 18:25    127
Трагедия в Солоницевке. Двое пешеходов погибли под колесами Лексуса
07.11.2018 18:17    154
В суд по делу о ДТП на Сумской поступили результаты дополнительной экспертизы
07.11.2018 15:42    239
Водителю Lexus, который сбил насмерть двух человек на переходе в Солоницевке, объявили о подозрении
07.11.2018 13:01    141
ДТП в Песочине: погиб пешеход
07.11.2018 12:27    161
Водителю, сбившему двух пешеходов в Солоницевке, предъявили подозрение
07.11.2018 12:27    82
Под Купянском перевернулся грузовик с моторным маслом
06.11.2018 12:54    222
По факту смертельного ДТП в Солоницевке, в котором погибли два пешехода, открыли уголовное дело
06.11.2018 12:28    295
Ford Mustang снес забор на проспекте Науки
06.11.2018 09:55    190
В Солоницевке в результате ДТП погибли два пешехода
06.11.2018 09:21    283
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 