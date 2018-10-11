Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:37
Просмотров: 74

Дело о "кооперативной схеме" передано в суд - Генпрокуратура

Дело о кооперативной схеме передано в суд - Генпрокуратура

Генпрокуратурой закончено досудебное расследование и направлено в суд обвинительное заключение по хищению более 75 га земли экс-мэром Харькова Михаилом Добкиным и рядом чиновников горсовета. Стоимость земли составляет более 240 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

 

При этом, согласие на привлечение к уголовной ответственности Михаила Добкина была предоставлено Верховной Радой Украины. Кроме того, к ответственности привлечены его заместитель и руководители профильных департаментов.

 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для  документирования указанной «кооперативной схемы», которая действовала в 2008-2010 годах, следователями и прокурорами проведено более 300 допросов, 90 временных доступов к вещам и документам, 200 обысков, 70 осмотров, назначены и получены более 50 заключений экспертиз.

 

Так, досудебным расследованием установлено, что должностные лица городского совета, в октябре - декабре 2008 года вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, которые якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением. Мошенничеством устранили препятствия в завладении правом на землю, что повлекло тяжкие последствия.

 

Также для возмещения ущерба наложен арест на незаконные земельные участки и имущество подозреваемых. 

 

В суд направлено обвинительное заключение по обвинению шести человек в совершении должностных преступлений и преступлений против собственности. Санкциями инкримминируемых статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

 

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 