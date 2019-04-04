Криминал
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04.04.2019 16:49
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Дело о кровавом ДТП вернули в Киевский райсуд - Зайцева не ознакомилась с материалами

Дело о кровавом ДТП вернули в Киевский райсуд - Зайцева не ознакомилась с материалами

Как сообщили в пресс-службе апелляционного суда, решение о возвращении в Киевский райсуд дела о смертельном ДТП на Сумской было принято сегодня, 4 апреля, судьей Владимиром Протасовым.

Так, судьей вынесено постановление о направлении материалов уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в Киевский райсуд для выполнения требований закона в части обеспечения права участников на ознакомление. При проверке апелляционных жалоб судьей были установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства. 

В частности, обвиняемой Зайцевой после провозглашения приговора было подано заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Как установлено апелляционным судом, в материалах дела имеются сведения о частичном ознакомлении, только с первым томом, в то время как дело состоит из тринадцати томов.

"Речь об отмене приговора не идет вообще. Речь о том, что не может сейчас быть открыто апелляционное производство для рассмотрения апелляции, потому что существуют в данной ситуации препятствия для открытия производства. Выразились они в том, что в материалах дела ее заявление об ознакомлении. И мы не можем нарушить УПК, не предоставив ей права для ознакомления ", - рассказали в суде.

Напомним, приговором Киевского районного суда 26 февраля 2019 Геннадию Дронову и Елене Зайцевой  по ч.3 ст.286 УК Украины  назначено наказание  в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, зайцева

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