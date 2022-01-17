Дело о смертельном ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина: новая судья ушла на больничный

В Харькове судья Юлия Сиренко, назначенная рассматривать дело по обвинению 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского в совершении ДТП со смертельным исходом, пошла на больничный, и теперь ходатайство о продлении срока меры пресечения рассмотрит другой судья.

Об этом сообщила пресс-служба Червонозаводского районного суда Харькова, пишет Укринформ.

«17 января в Червонозаводской районный суд г. Харькова поступило ходатайство Харьковской областной прокуратуры о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовному делу №646/4/22, производство № 1-кп/646/23/2022 в отношении Харьковского Николая Михайловича. В связи с пребыванием судьи Сиренко Ю.Ю. на больничном, на основании абзаца 5 пункта 20-5 раздела XI Уголовного процессуального кодекса Украины путем автоматизированного распределения указанного ходатайства для его рассмотрения была определена судья Блага Ирина Сергеевна», — говорится в сообщении.

Рассмотрение ходатайства состоится 19 января в 9:50.

Как сообщалось, 26 октября 2021 около 20:40 на углу пр. Гагарина и ул. Одесской в ​​Харькове 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — были доставлены с травмами в больницу.

Несовершеннолетнего водителя задержали. 27 октября ему объявили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК).

28 октября Киевский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Уголовное производство было открыто по статье 383 УКУ (ложное сообщение о совершении преступления) по факту звонка на линию «102» от несовершеннолетнего водителя, который, находясь в больнице после ДТП, сообщил о якобы угоне автомобиля Infiniti.

6 января 2022 года стало известно, что дело 16-летнего водителя Infiniti рассмотрит судья, ранее судившая его за стрельбу в супермаркете (тогда уголовное производство было открыто по ч.4 ст. 296 (злостное хулиганство с использованием оружия), однако в ходе следствия дело переквалифицировали и направили в суд уже по статье 122 (нанесение повреждений средней тяжести), за что предусмотрено условное наказание.

Областная прокуратура подтвердила, что в крови погибшего в данном ДТП обнаружили алкоголь. Однако в ведомстве акцентировали на том, что в действиях погибшего водителя не было нарушений ПДД, которые находились бы в причинно-следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы.

По словам спикера прокуратуры Дмитрия Чубенко, обвинение имеет достаточно доказательств вины 16-летнего водителя, которые предоставит суду. Он добавил, что согласно выводам экспертизы, причиной смерти погибшего стали многочисленные травмы жизненно важных органов.

13 января стало известно, что судья Татьяна Янцовская, которая должна рассматривать дело несовершеннолетнего водителя, заявила о самоотводе.

Агентство Телевидения Новости