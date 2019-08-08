Дело о теракте возле Дворца Спорта: активисты пикетировали суд

За полчаса до начала заседания возле апелляционного суда - около сотни человек. Представители нескольких общественных организаций, а также друзья и родственники погибших в теракте возле Дворца Спорта. Взрыв произошел в феврале 2015 года. Во время Марша единства сработала противопехотная мина. 4 человека погибли, еще 9 - пострадали. Подозреваемых задержали через несколько дней после теракта. Однако рассмотрение дела продолжается уже больше 4 лет. В знак протеста относительно горожане собрались у суда с плакатами. Требуют наказать виновных.

Инесса Илюнина, участница пикета:

Террористы должны понимать, что закон один для всех, это недопустимо, когда убивают людей по указанию другой страны, и за это ничего не будет. Поэтому обязательно они должны сидеть.

Марина, участница пикета:

Жодна людина не може бути безкарна, якщо вона вбила. А якщо вбила навмисне, і метою було не 4, а набагато більше.... Сама подія, під час якої стався терористичний акт, це була подія за вільну Україну, і це був терористичний акт проти вільної України.

Один из обвиняемых, Виктор Тетюцкий, требовал признать незаконным решение суда первой инстанции относительно меры пресечения. Говорит, представители Фемиды указали среди причин продления срока пребывания подсудимых в СИЗО - общественный интерес. Для Тетюцкого использование этого термина при принятии решения было непонятным.

Виктор Тетюцкий, обвиняемый в совершении теракта:

Что за интерес, из-за которого на скамье подсудимых уже 5-й год сидят лица невиновные? Почему, по мнению суда, интерес нескольких десятков проплаченных активистов важнее интересов общественности, которая требует того, чтобы были привлечены к ответственности истинные виновники?

Представители прокуратуры и потерпевшие отметили, что не видят оснований для удовлетворения этой жалобы.

Владимир Лымарь, прокурор:

Я не бачу підстав для роз'яснення терміну "суспільний інтерес" в судовому рішенні окремо. Крім того, у обвинувачуваних є захисники, які при необхідності можуть надавати юридичну допомогу, в тому числі роз'яснювати терміни, які не зрозумілі обвинувачуваним.

Судьи не согласились с доводами апеллянта, и отметили, что считают их безосновательными, поэтому жалобу оставили без удовлетворения. Кроме того, обвиняемые и их адвокаты считают, что решение Фрунзенского районного суда Харькова об отказе изменить им меру пресечения было незаконным, и просили в апелляции ее отменить. Коллегия судей решила, что жалоба не подлежит рассмотрению. В это время, пострадавшие считают апеляции подсудимых и защитников, а также многочисленные ходатайства попыткой затягивания процесса.

Андрей Дидик, отец погибшего во время теракта:

Мы должны были бы перейти к допросу подозреваемых, но они таким образом затягивают этот момент ходатайствами, апелляциями и так далее. Это логическое продолжение того, что мы видим в течение 4 с половиной лет. Если бы подсудимые были невиновны и хотели рассмотрения дела, хотели бы выйти из СИЗО, так как невиновны, мы бы могли закончить рассмотрение дела еще в конце 2015-го года.

Следующее заседание по делу о теракте состоится уже в сентябре.

Агентство Телевидения Новости