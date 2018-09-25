Дело о замученном до смерти ребенке. Зачитаны выводы экспертов

Наталья Лебеденец прячет лицо от камеры. Мать трехлетнего мальчика, погибшего почти год назад от телесных повреждений и истощения, пришла на очередное судебное заседание. Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось исследование письменных доказательств. Судья объявила выводы экспертов

Причиною смерті Лебеденець М.Д. явився внутрішньо- черепний крововилив у вигляді пластинчатої субдуральної гематоми та її ускладнення: набряк, набухання, дислокація стовбура головного мозку. Вказаний крововилив утворився, ймовірно, за декілька днів до госпіталізації в строк, приблизно, не менший, ніж 7-10 днів при невідомих обставинах. Не виключена вірогідність його утворення у наслідок різких рухів тіла і голови дитини: трясіння, перевертання і т.д.

Также эксперты отметили, что такие телесные повреждения имеют признаки тяжких. Кроме побоев, они установили, что ребенок был совершенно истощен

Кахексія у дужках (патологічне зниження маси тіла і жирової тканини нижче за норму). При гістологічному дослідженні у трупа дитини Лебеденець М.Д встановлено гостре порушення кровообігу головного мозку… дистрофія нейронів

Мальчика привезли в больницу в тяжелом состоянии - с многочисленными переломами и истощением. Врачам спасти ребенка не удалось. Сегодня отец погибшего на скамье подсудимых. Его мать по другую сторону стекла - в зале суда. У нее есть еще двое детей, которые сейчас находятся под опекой социальных служб

Если б я знала, что вот так вот получится – то я лучше б сама жила, как раньше. Я ему говорила, что не надо их бить, говорю, что ты можешь объяснить, поговорить . Я пробовала заступаться, но я была на тот момент беременная, с животом. Он сказал: уйди, я сейчас и тебя буду бить

Родителям инкриминируют сразу две статьи: злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Александр Беляев, прокурор

За результатами даного судового засідання закінчено судовий розгляд по суті. Суд оголосив перерву за клопотанням сторони обвинувачення для надання часу для підготовоки до судових дебатів

Кроме того, прокурор отметил, что не считает, что обвиняемые каким- либо образом способствовали судебному разбирательству. Отец детей от комментариев на камеру отказывается так же, как и мать.

Следующее заседание назначено на пятое октября. На нем состоятся дебаты, и подсудимым будет предоставлена ​​возможность сказать последнее слово.

Агентство Телевидения Новости