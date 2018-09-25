Криминал
Перейти к списку новостей
25.09.2018 19:39
Просмотров: 186

Дело о замученном до смерти ребенке. Зачитаны выводы экспертов

Наталья Лебеденец прячет лицо от камеры. Мать трехлетнего мальчика, погибшего почти год назад от телесных повреждений и истощения, пришла на очередное судебное заседание. Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось исследование письменных доказательств. Судья объявила выводы экспертов

Причиною смерті Лебеденець М.Д. явився внутрішньо- черепний крововилив у вигляді пластинчатої  субдуральної гематоми та її ускладнення: набряк, набухання, дислокація стовбура головного мозку. Вказаний крововилив утворився, ймовірно, за декілька днів до госпіталізації в строк, приблизно, не менший, ніж 7-10 днів при невідомих обставинах. Не виключена вірогідність його утворення у наслідок різких рухів тіла і голови дитини: трясіння, перевертання і т.д.

Также эксперты отметили, что такие телесные повреждения имеют признаки тяжких. Кроме побоев, они установили, что ребенок был совершенно истощен

Кахексія у дужках (патологічне зниження маси тіла і жирової тканини нижче за норму). При гістологічному дослідженні у трупа дитини Лебеденець М.Д встановлено гостре порушення кровообігу головного мозку… дистрофія нейронів

Мальчика привезли в больницу в тяжелом состоянии - с многочисленными переломами и истощением. Врачам спасти ребенка не удалось. Сегодня отец погибшего на скамье подсудимых. Его мать по другую сторону стекла - в зале суда. У нее есть еще двое детей, которые сейчас находятся под опекой социальных служб

Если б я знала, что вот так вот получится – то я лучше б сама жила, как раньше. Я ему говорила, что не надо их бить, говорю, что ты можешь объяснить, поговорить . Я пробовала заступаться, но я была на тот момент беременная, с животом. Он сказал: уйди, я сейчас и тебя буду бить

Родителям инкриминируют сразу две статьи: злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Александр Беляев, прокурор

За результатами даного судового засідання закінчено судовий розгляд по суті. Суд оголосив перерву за клопотанням сторони обвинувачення для надання часу для підготовоки до судових дебатів

Кроме того, прокурор отметил, что не считает, что обвиняемые каким- либо образом способствовали судебному разбирательству. Отец детей от комментариев на камеру отказывается так же, как и мать.

Следующее заседание назначено на пятое октября. На нем состоятся дебаты, и подсудимым будет предоставлена ​​возможность сказать последнее слово.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: смерть

Читайте ещё:

Пожар в Московском районе. Погибла женщина
25.09.2018 19:28    148
В Харьковской области мужчина из-за 200 гривен до смерти забил свою подругу
25.09.2018 16:09    176
Под Харьковом электричка насмерть сбила неизвестного мужчину
25.09.2018 12:14    200
Виновника смертельного ДТП, унесшего жизни трех человек, отправили за решетку на 9 лет
25.09.2018 12:08    243
В Московском районе горел дом: погибла женщина и пострадал мужчина
25.09.2018 10:48    144
Трагедия в Киевском районе. Пламя забрало две жизни
24.09.2018 18:25    300
Из реки в Балаклейском районе выловили труп убитого мужчины
24.09.2018 17:55    238
Ужасное ДТП на Алексеевке: на окружной пешехода переехали три автомобиля
24.09.2018 12:18    815
В Харьковском районе пьяный мужчина топором убил соседа
24.09.2018 11:30    199
Мать погибшего в ДТП музыканта пожаловалась на использование его портрета для рекламы ритуальных услуг
23.09.2018 16:00    355
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 