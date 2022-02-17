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Дело по незаконному строительству беседок в гидропарке направлено в суд

Дело по незаконному строительству беседок в гидропарке направлено в суд

В период с 2019 года по 2020 год двое сотрудников администрации одного из районов Харьковского городского совета установили беседки на самовольно занятом земельном участке вдоль берега реки Лопань на территории гидропарка. В дальнейшем они сдавали беседки в аренду для отдыха, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.  

Установлено, что мужчины не получали разрешения на строительство и не оформляли права на земельный участок.

Досудебное расследование завершено: Новобаварской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту самовольного строительства сооружений на самовольно занятом земельном участке, относящемся к землям охранной зоны (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины).  

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет.

Агентство Телевидения Новости

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