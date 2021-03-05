Дело Стерненко: суд отказался рассматривать ходатайство о его освобождении из-под стражи

Приморский районный суд Одессы отказался рассматривать ходатайство об освобождении активиста Сергея Стерненко из-под стражи до вступления приговора в законную силу. Защитники считают, что его отправили в СИЗО незаконно.

Об этом Суспільному сообщил один из адвокатов Стерненко Андрей Писаренко.

По его словам, судья пообещал адвокатам рассмотреть ходатайство после заседания по делу о самозащите Стерненко, однако к этому даже не приступил.

«Председатель суда заверил, что без рассмотрения ходатайства мы не уйдем отсюда. Но его не рассмотрели. Нам просто сказали: то, что вы видели Сергея здесь, это неправда. Это Сергей Шредингера. Он здесь, но он в СИЗО. Мы будем оспаривать это», — сказал Писаренко.

Защитник Стерненко сообщил, что судья аргументировал свой отказ тем, что активиста держат в одесском СИЗО, которое территориально относится к Малиновскому району, поэтому ходатайство должно рассматриваться Малиновским районным судом.

Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал виновным и приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В зале суда Стерненко заковали в наручники и увезли в СИЗО.

Решение принято по делу пятилетней давности о похищении новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

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