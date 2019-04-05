Дело Зайцевой вернули в суд

В Киевский районный суд вернули апелляцию Елены Зайцевой

Виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева после оглашения приговора суда прочитала только один том дела из 13. Об этом в Facebook написала журналист Татьяна Доцяк.

«Дело по апелляции вернули назад в Киевский районный суд Харькова. Выяснилось, что после провозглашения приговора Зайцева очень медленно читала. а-ба-ба-га-ла-ма-га … и ознакомилась лишь с одним томом из 13. По закону должна дочитать. Поэтому дело вернули. И читать теперь обвиняемый может месяцами, а может и годами. Солдат спит – служба идет», – написала Доцяк.

В официальном заявлении апелляционного суда сказано, что 4 апреля судьей Владимиром Протасовым принято решение о возвращении материалов уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в Киевский районный суд города Харькова для выполнения требований закона в части обеспечения права участников на ознакомление.

«При проверке апелляционных жалоб судьей были установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства», – отметила Татьяна Доцяк.

Напомним, 1 апреля дело Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд. Также была назначена коллегия судей, которые будут рассматривать апелляцию.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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