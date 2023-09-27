День відмови від ядерної зброї – подія, яку путінська росія перетворила на засіб примусу і страху

Розв'язавши повномасштабну війну в Україні, російський диктатор путін та його скоморохи витерли ноги об дипломатію і почали вважати, що тепер вони мають виграшну позицію в досягненні бажаного – силою, ядерним шантажем і агресією. Вони глибоко помиляються.

Морські маневри з тактичною ядерною зброєю, захоплення, мінування та обстріли поблизу Запорізької АЕС, нехтування правилами атомних об'єктів – ось це справжнє обличчя путіна і росії, яке увесь світ має зупинити назавжди.

Більше про ядерний шантаж путіна, який поставив свої хворобливі інтереси вище за долю людства – у графіці:

Джерело: https://t.me/spravdi/33620

Новости портала «Весь Харьков»