Депутата Харьковского облсовета подозревают по делу о «кооперативной схеме»

Подозрение в земельных махинациях по так называемой кооперативной схеме предъявили 50-летнему депутату Харьковского облсовета, сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Имя депутата силовики не называют.

По предварительным данным следствия, депутат стал одним из соучредителей обслуживающего кооператива, в уставные документы которого внесли недостоверные сведения о цели создания. Формально организация должна была «обеспечить жильём членов кооператива». Однако землю, которую кооперативщики бесплатно получили от Харьковского горсовета, разделили на участки по 0,2 га и распродали под частную застройку. Ущерб составил больше 400 миллионов гривен.

Правоохранители начали расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (незаконное завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путём злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных незаконным путём). Максимальное наказание по этим статьям — 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«После объявления подозрения фигурант уголовного производства уехал в Российскую Федерацию. В связи с этим прокуратурой Харьковской области направлен полный пакет документов для обращения в Интерпол с целью объявления подозреваемого в международный розыск», — добавили в ведомстве.

Дело о «кооперативной схеме» касается незаконного отчуждения свыше 650 га земли города Харькова в пользу кооперативов. В одном из его эпизодов фигурируют бывший заместитель городского головы — директор Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, начальник управления градостроительства и архитектуры — главный архитектор города, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры, а также трое учредителей кооперативов.

Чиновникам вменяют пособничество в незаконном завладении мошенническим путём земельными участками на территории Харькова в интересах третьих лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 364 УК Украины), учредителям кооперативов — мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Их дело рассматривает Дзержинский районный суд Харькова.

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