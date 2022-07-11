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Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

[оригинал: https://min.news/en/world/aeb10f1bbd9c89d6b73003c6721077fb.html]

За последние 10 лет американская мафия закупила большое количество копий картин маслом. Большинство из них - "Мадонна в скалах" Да Винчи, "Мадонна в кресле" Рафаэля. Оборот транзакций достигает 3 миллионов долларов США.

Банды тратят огромные суммы денег на покупку картин маслом? Первой реакцией ФБР было отмывание денег.

Что было особенно подозрительно, так это то, финансовые потоки шли в деревню Дафэнь, Шэньчжэнь, Китай.

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

ФБР направило агента под прикрытием, чтобы выяснить правду об этом.

Агенту потребовалось несколько лет, чтобы наконец проникнуть в преступную группировку мафии, действующую в Чикаго. Как только он вступил в клуб, он открыл секрет масляной живописи:

Все новички должны сжечь портрет католических святых на церемонии посвящения!

После расследования ФБР обнаружило, что американская мафия принимает десятки тысяч новых братьев каждый год, что означает, что они сожгут десятки тысяч картин.

Мафия не дураки с большими деньгами. Они обнаружили деревню Дафэнь в Шэньчжэне. Произведенные там картины маслом отличаются высоким качеством и низкими ценами. Даже если платить посредникам, это все равно дешевле, чем покупать картины маслом, написанные в США.

70% мировых картин маслом импортируется из Китая, а 80% китайских картин маслом происходят из деревни Дафэнь, также известной как "Первая в Китае деревня масляной живописи".

Мафия - лишь небольшая часть клиентской базы деревни. Они покупают только десятки тысяч картин маслом каждый год, а деревня Дафэнь производит и продает до 1 миллиона картин маслом каждый год.

Чжао Сяоюн начал копировать картины Ван Гога в 1997 году. Он создал более 100 000 копий.

Например, "Подсолнух" Ван Гога можно создает за 28 минут; "Автопортрет" Ван Гога занимает всего 22 минуты.

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

Деревня в Китае имеет тайные деловые отношения с американской мафией? Подтверждено ФБР

Источник: https://t.me/blacklampa/6557

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Китай, США

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