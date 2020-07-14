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Державній реєстраторці, яка незаконно зареєструвала право власності на майно вартістю понад 3 млн грн, повідомлено про підозру

Державній реєстраторці, яка незаконно зареєструвала право власності на майно вартістю понад 3 млн грн, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чугуївської місцевої прокуратури повідомлено про підозру державній реєстраторці у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України (зловживання своїми повноваженнями суб’єктом державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень з метою отримання неправомірної вигоди для іншої особи, що спричинило тяжкі наслідки).

За інформацією заступника керівника місцевої прокуратури Оксани Черкашиної, у ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року та травні 2018 року в Зміївському районі державний реєстратор незаконно зареєструвала та внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про перехід права власності за банком на чотири житлові квартири, розташовані у м. Харкові, які перебували в іпотеці. Дії вказаної особи суперечать «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і чинному законодавству, зокрема Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадянина України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Загальна вартість квартир складає понад 3 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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