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Держбюро розслідувань провело обшуки у екссудді Ємельянова — "УП" із посиланням на джерела
За інформацією журналістів, понад десять обшуків проводяться у рамках розслідування щодо пособництва ексзаступника голови Вищого госпсуду України державі-агресору.
У 2021 році Вища рада правосуддя звільнила Ємельянова за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". Зараз він працює адвокатом.
**Артур Ємельянов є фігурантом низки кримінальних проваджень в Україні та Австрії.
СБУ підозрювала його у фінансуванні тероризму: суддя скуповував підприємства на Донеччині, які продовжували працювати і платити "податки" у "ДНР".
Джерело: https://t.me/znua_live/114241
Темы: дбр, колаборанти, корупція, україна