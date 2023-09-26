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Держбюро розслідувань провело обшуки у екссудді Ємельянова — "УП" із посиланням на джерела

Держбюро розслідувань провело обшуки у екссудді Ємельянова — УП із посиланням на джерела

За інформацією журналістів, понад десять обшуків проводяться у рамках розслідування щодо пособництва ексзаступника голови Вищого госпсуду України державі-агресору.

У 2021 році Вища рада правосуддя звільнила Ємельянова за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". Зараз він працює адвокатом.

**Артур Ємельянов є фігурантом низки кримінальних проваджень в Україні та Австрії.

СБУ підозрювала його у фінансуванні тероризму: суддя скуповував підприємства на Донеччині, які продовжували працювати і платити "податки" у "ДНР".

Джерело: https://t.me/znua_live/114241

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